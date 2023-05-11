JPMorgan CEO’su Dimon: Borçlanma tavanında anlaşmazlık paniğe neden olabilir

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, federal borçlanma tavanı konusunda Kongre'de yaşanan anlaşmazlığın, içine girilen çözümsüzlüğün ve ABD'nin temerrüde düşmesi potansiyelinin bir finansal panik yaratabileceği uyarısında bulundu.

Punchbowl News'a konuşan Dimon, "Panik ille de mantıklı olması gereken bir şey değil. İnsanlar panikler. 2008 ve 2009'da insanların paniklediğini gördük. Gerçekten kaçınmak isteyeceğiniz bir şeydir" dedi.

İçinde bulunulan siyasi durum nedeniyle zarar verici ekonomik sonuçları olacak bir hata yapılması olasılığını yüksek olduğunu ifade eden Dimon, "Bu durumdan kurtulacağımızı umuyorum" diye konuşurken, federal borçlanma tavanı uygulamasının tamamen kaldırılması çağırısını da tekrarladı.