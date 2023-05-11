ECB üyesi Centeno: Faiz indirimleri 2024 içinde başlayabilir

Portekiz Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Mario Centeno, ECB'nin politika faizinin tepe noktasına yaklaştığını, ancak hala daha fazla ayarlamaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Lizbon'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Centeno, "Faizde nihai noktaya yaklaşıyoruz olmalıyız. ECB politika faizi tepe noktasına Haziran veya Temmuz'da ulaşabilir" ifadelerini kullandı.

Faiz artırımları tamamlandığında ECB politikasının bir süre için sıkı olmaya devam edeceğini belirten Centeno, "Politika bir süre daha sıkı olacak, ancak faiz artırımı olmayacak, faizler 2024 yılı içinde bir noktada aşağı gelmeye başlayacak" değerlendirmesini de yaptı.

Konuşmasında bazı ham maddelerin, metallerin ve gıdaların fiyatlarında "büyük düşüşler" beklediğini de ifade eden Centeno, bazı durumlarda fiyatları geçen yıla göre yüzde 70-80 düşebileceğini belirtirken, bu düşüşlerin tüketici fiyatlarında sürdürülebilir gerilemeyi de beraberinde getireceğini vurguladı.