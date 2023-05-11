Çin ticari bankalardan mevduat faiz tavanını düşürmelerini istedi

Çin, ticari bankalardan mevduat faizine uyguladıkları tavını 15 Mayıs'tan itibaren düşürmelerini istedi.

Çin'in en büyük 4 bankası vadeli mevduat için gösterge faizin 10 baz puan üzerine kadar mevduat faizi verebilecekler. Diğer ticari bankalar da mevduat faizini gösterge faizin 20 baz puan üzerinde belirleyebilecekler.

Guotai Junan Securities tarafından yapılan değerlendirmeye göre, mevduat faizi tavanlarında yapılan bu değişiklik, önceki tavanlara göre 40-55 bas puan arasında bir düşüşe neden olacak.

Çin'de mevduat faizi tavanları Mayıs başında ve geçen yıl da düşürülmüştü.