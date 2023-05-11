Almanya'dan "AB'den ihraç edilen ürünlerin Rusya'ya gitmesini önleme" adımı

Alman hükümetinin, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırımlarını delmeye karşı mücadelede şirketlerin daha fazla hesap vermesini istediği bildirildi.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre, Almanya'nın AB büyükelçisi, dün Brüksel'deki AB'nin 11. yaptırım paketine ilişkin müzakereler sırasında, Rusya'ya yönelik yaptırımları delmeye karşı mücadelede şirketlerin daha fazla sorumlu olmasına ilişkin bir teklifte bulundu.

Buna göre, AB üyesi olmayan ülkelerden şirketler, gelecekte AB'de belirli malları satın alırken, bunları daha sonra Rusya'ya ihraç etmemeyi sözleşmeye dayalı olarak taahhüt etmek zorunda kalacak. Bu taahhüt, her şeyden önce sadece sivil amaçlı değil, gece görüş cihazları ve insansız hava araçları dahil askeri amaçlarla da kullanılabilen malların ihracatı için de geçerli olacak.

Almanya'nın önerisinin arka planında, Rusya'ya yönelik AB'nin 11. yaptırım paketine ilişkin mevcut müzakereler yer alıyor.

Teklifle her şeyden önce halihazırda verilmiş olan yaptırımların delinmesine karşı mücadele edilmesi amaçlanıyor.

AB Komisyonu, Rusya'ya karşı yaptırımların delinmesinden şüphelenilmesi nedeniyle belirli üçüncü ülkelere yapılan ihracatı kısıtlamak için yasal bir olasılık oluşturmayı da teklif ederek, AB ülkelerinden birçok ürünün Rusya'ya sevk edilmesine aylarca izin vermedi.

Komisyonun önerisi, tüm AB ülkeleri tarafından kayıtsız şartsız olumlu karşılanmıyor.

Bazı AB üyesi devletlerin, olası misilleme önlemleri nedeniyle Çin gibi ülkeleri böyle bir listeye koyma cesaretine veya iradesine sahip olmayabileceği belirtiliyor. Her ülkenin ve her ürünün listelenmesi için 27 AB ülkesinin tamamının onayı gerekiyor.

Haberde, Çin'e ek olarak, Kazakistan, Ermenistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları delmek için kullanılan ülkeler arasında yer aldığı belirtildi.

AB'NİN 11. YAPTIRIM PAKETİ

Bu arada, AB, Rusya'ya yönelik hazırladığı 11. yaptırım paketi kapsamında, mevcut yaptırımların delinmesini önlemeye ve yaptırımlardaki boşlukları gidermeye odaklanıyor.

11. yaptırım paketi kapsamında mevcut araçları kuvvetlendirmeye çalışan AB, transit yasağına ileri teknoloji ve uçak parçaları gibi daha fazla ürün ekleyecek, söz konusu ürünler 3. ülkelerden Rusya'ya geçemeyecek.

Yeni yaptırım paketi, AB üyesi üye ülkeler tarafından değerlendiriliyor. AB'nin yeni yaptırım paketi teklifinde, Rusya'ya askeri amaçla kullanılabilen ekipmanları tedarik ettiği gerekçesiyle bazı Çinli firmaların da yer aldığı basına sızmıştı.

AB, şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 10 yaptırım paketi hayata geçirdi. Bu kapsamda, Rusya'ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altını da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulandı. 1.000'in üzerinde kişi ve 200'e yakın kurumun mal varlıkları donduruldu.