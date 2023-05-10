Apara Gündem Fed'in faizleri yeniden artırması yönünde yeşil ışık
Giriş Tarihi: 10.5.2023 09:03

Fed'in faizleri yeniden artırması yönünde yeşil ışık

Fed’in faizleri yeniden artırması yönünde yeşil ışık

New York Fed Başkanı John Williams, eğer ihtiyaç görülür ise Fed'in faizleri yeniden artıracağını söyledi.

New York Ekonomi Kulübü'nde, "Faiz artırımı ile işimizin bittiğini söylemedik" diye konuşan New York Fed Başkanı John Williams, "Eğer ek politika güçlendirme uygun olacak ise bunu yaparız" dedi.

Williams, Fed'in bu yıl faizleri düşürmesinin çok küçük bir olasılık olduğunu da vurguladı.

Kredi şartlarında sıkılaşmanın ekonomiyi etkilemekte olduğuna yönelik işaretler gördüklerini belirten Williams, finansal gerilimlerin gelen ekonomik aktiviteyi nasıl etkileceğini şu anda bilmenin çok zor olduğunu da ifade etti.

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Fed'in faizleri yeniden artırması yönünde yeşil ışık
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