Fed’in faizleri yeniden artırması yönünde yeşil ışık

New York Ekonomi Kulübü'nde, "Faiz artırımı ile işimizin bittiğini söylemedik" diye konuşan New York Fed Başkanı John Williams, "Eğer ek politika güçlendirme uygun olacak ise bunu yaparız" dedi.

Williams, Fed'in bu yıl faizleri düşürmesinin çok küçük bir olasılık olduğunu da vurguladı.

Kredi şartlarında sıkılaşmanın ekonomiyi etkilemekte olduğuna yönelik işaretler gördüklerini belirten Williams, finansal gerilimlerin gelen ekonomik aktiviteyi nasıl etkileceğini şu anda bilmenin çok zor olduğunu da ifade etti.