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Giriş Tarihi: 10.5.2023 09:07 Son Güncelleme: 10.5.2023 09:07

ECB çekirdek enflasyon düşene kadar faiz artırımına devam edecek

ECB çekirdek enflasyon düşene kadar faiz artırımına devam edecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, Banka'nın çekirdek enflasyonda sürdürülebilir düşüş görene kadar borçlanma maliyetlerini yükseltmeye devam edeceğini söyledi.

Frankfurt'ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan ECB Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, "Bugün elimizde olan verileri temel aldığımızda, enflasyonu yüzde 2 hedefimize geri getirmek için daha fazla faiz artırım yapmamız gerektiğinden kuşkumuz yok. Çekirdek enflasyonunun da sürdürülebilir şekilde düştüğü net bir şekilde görülüne kadar faizleri kararlı şekilde artıracağız" dedi.

Faizlerin uzun süre yüksek kalmaya devam etmelerinin muhtemel olduğunu da vurgulayan Schnabel, bazı piyasa katılımcılarının dile getirdikleri faiz indiriminin bu yıl gerçekleşmesinin "uzak ihtimal" olduğunu da ifade etti.

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ECB çekirdek enflasyon düşene kadar faiz artırımına devam edecek
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