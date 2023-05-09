Moody’s: IMF kredisi olmaz ise Pakistan temerrüde düşebilir

Pakistan'ın Haziran sonrasında takip edebileceği finansman seçeneklerinin belirsiz olduğunu ifade eden Moody's analisti Grace Lim, "Pakistan'ın Haziran'da sona erecek cari mali yılda dış ödemelerini yerine getireceğini değerlendiriyoruz. Ancak, Pakistan'ın Haziran sonrası için finansman seçenekleri oldukça belirsiz. Çok zayıf olan rezervleri dikkate alındığında, bir IMF programı olmadan Pakistan temerrüde düşebilir" dedi.

Pakistan'ın IMF'ten alacağı 6,5 milyar dolar kurtarma kredisi hükümetin bazı kredi şartlarını yerine getirmemesi deneniyle durdurulmuştu. Bu yıl yapılacak seçimler öncesi artan siyasi gerilimin bu IMF kredisinin gelmesini geçiktirmesi riski de bulunuyor.