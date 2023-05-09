Goldman Sachs: Fed piyasanın öngördüğü kadar agresif faiz indirimi yapmayacak

Praveen Korapaty liderliğindeki Goldman Sachs stratejistleri yayınladıkları yatırımcı notunda, Fed'in davranışını analiz ettiler. Stratejistler Fed'in gelecek 6 ayda izleyeceği rotanın faizi sabit tutmak olacağını savundular.
Barclays analistleri geçtiğimiz hafta yayınladıkları yatırımcı notunda, Fed'in agresif faiz indirimlerinden bu yıl uzak duracağını savunarak yatırımcılara Ağustos 2023 vadeli faiz kontratlarında kısa pozisyon tavsiye etmişlerdi.
Fed toplantı tarihlerini referans alan swap kontratlarının hali hazırda politika faizini yıl sonu için cari orandan 70 baz puan civarında daha düşük fiyatlıyorlar.