Fed, yavaş büyüme endişeleri ile uyarıda bulundu

Fed dün yayınladığı finansal istikrar raporunda, yavaş büyüme endişelerinin bankaları daha az kredi vermeye yönlendirebileceği uyarısında bulundu.

Ancak Fed bankalar için fonlama risklerinin genel olarak düşük olmaya devam ettiğini ve şirketlerin hala bol likiditeye sahip olduklarını da vurguladı.

Fed raporunda, ticari gayrimenkul sektörünü banka denetçilerinin daha fazla dikkatle inceleyecekleri risk alanı olarak ön plana çıkardı.

Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın batmaları sonrası yayınlanan bu ilk finansal istikrar raporunda Fed, "Ekonomik görünüme, kredi kalitesine ve fonlama likiditesine yönelik endişeler bankalar ve diğer finansal kuruluşları ekonomiye kredi arzını daha da daralkmaya yönlendirebilir. Kredi temin edilebilirliğinde keskin bir daralma işletmeler ve hane halkları için fonlama maliyetlerini yukarı götürür ve ekonomik aktivitede bir yavaşlama sonucunu ortaya çıkarabilir" dedi.

Raporda, "Genel olarak, yurt içi bankalar bol likiditeye ve kısa vadeli toptan fonlamalya sınırlı bağımlılar. Kısa vadeli fonlama piyasalarında yapısal kırılganlıklar devam ediyor. Hayat sigortacıları yüksek likidite riskleri ile karşı karşıyalar" ifadelerine de yer verildi.