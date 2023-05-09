Apara Gündem Çin'in ihracatı artarken, ithalat azaldı
Giriş Tarihi: 9.5.2023 09:18

Çin'in ihracatı artarken, ithalat azaldı

Çin’in ihracatı artarken, ithalat azaldı

Nisan ayında Çin'in ihracatı büyümeye devam ederken ithalat ise keskin düşüş gösterdi.

Nisan ayında ihracat geçen yılın aynı dön8emine göre yüzde 8,5 arttı. Ekonomistler de yüzde 8'lik büyüme bekliyorlardı.

Ancak Nisan ayında değişim göstermemesi beklenen ithalat yüzde 7,9 azaldı.

Çin'in Güney Kore'den ithalatı Nisan ayında da daralmaya devam etti. Son 10 aydır daralan ithalat Nisan ayında yüzde 26,5 düştü.

Çin'in dış ticaret dengesi Nisan ayında 90,21 milyar dolar fazla verdi. Beklenti 71,6 milyar dolar fazla oluşacağı yönündeydi.

Yuan cinsinden hesaplandığında Çin'in ihracatı Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8 artarken, ithalat ise yüzde 0,8 azaldı. Ticaret dengesi 618,44 milyar yuan fazla verdi.

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Çin'in ihracatı artarken, ithalat azaldı
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