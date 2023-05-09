Apara Gündem BOJ Başkanı Ueda, kontrol programını ne zaman sona erdireceklerini açıkladı
Giriş Tarihi: 9.5.2023 09:11

BOJ Başkanı Ueda, kontrol programını ne zaman sona erdireceklerini açıkladı

BOJ Başkanı Ueda, kontrol programını ne zaman sona erdireceklerini açıkladı

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, enflasyon hedefinin istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde başarılacağı görülür hale geldiğinde getiri eğrisi kontrol programını sona erdirme niyetinde olduğunu söyledi.

Parlamentoda konuşan BoJ Başkanı Kazuo Ueda, Japon ekonomisinin toparlanmakta olduğunu ve enflasyon bekleyişlerinin yüksek seviyelerde olmaya devam ettiğini belirtti.

Ueda, "Enflasyonda bazı pozitif işaretler görüyoruz. Yüzde 2 enflasyonun sürdürülebilir ve istikrarlı şekilde başarılacağına işaret eden bir enflasyon görünümüne sahip olduğumuzda getiri eğrisi kontrolünü sona erdireceğiz ve bilançomuzu küçültmeye yöneleceğiz" diye konuştu.

Goldman Sachs ve Bank of America, BoJ'un getiri eğrisi kontrol programında Temmuz ayında ayarlamaya gitmesini bekliyorlar.

ARKADAŞINA GÖNDER
BOJ Başkanı Ueda, kontrol programını ne zaman sona erdireceklerini açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz