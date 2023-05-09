Apara Gündem Bill Gross'dan borç tavanı krizi hakkında tavsiye
Giriş Tarihi: 9.5.2023 08:41

Bill Gross'dan borç tavanı krizi hakkında tavsiye

Bill Gross’dan borç tavanı krizi hakkında tavsiye

Pimco'un eski yöneticilerinden Bill Gross, ABD'de borçlanma tavanı konusunun er ya da geç bir çözüme ulaşacağını savunarak yatırımcılara kısa vadeli ABD Hazine bonolarında alım yapmalarını tavsiye etti.

"Borçlanma tavanı konusunda endişeler gülünç. Borçlan tavanı sorunu her zaman çözülmüştür. Yüzde 100 değil, ancak yine çözüleceğini düşünüyorum" diye konuşan Bill Gross, "Kendim gibi daha az endişe edenlere bir ve iki ay vadeli Hazine bonolarında alım yapmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Gross ayrıca, Fed'in enflasyonu yüzde 2 seviyesine geri getirmeye çalıştığı ortamda yatırımcıların Vanguard Kısa Vadeli Enflasyon Korumalı Menkul Kıymet Borsa Yatırım Fonu (VTIP)ve iShares 0-5 Yıl Vadeli TIPS Tahvil Borsa Yatırım Fonu (STIP) gibi araçlar ile kendi enflasyona karyı korummalı tahvillerine sahip olmaları gerektiğini ifade etti.

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Bill Gross'dan borç tavanı krizi hakkında tavsiye
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