Başkan Erdoğan’dan memura ek zam müjdesi

Kamu işçileri için Toplu İş Sözleşmesi açıklamasını yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan memura ek zam müjdesi geldi. Erdoğan, "Memurlarımız müsterih olsunlar, onların haklarını teslim etmek de bizim boynumuzun borcudur." derken, temmuzda memur zammı için enflasyon farkı yanında refah payı artışı yapılacağını açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MEMURA EK ZAM MÜJDESİ

700 bini aşkın kamu işçisi için yüzde 45'lik büyük zammı ve 15 bin TL taban ücreti müjdeleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bir müjde de memurlar için geldi. Memura ek zam geliyor. Temmuzda memur zammı enflasyon farkı ve refah payı ile belirlenecek.

Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

MEMUR ZAMMI, ENFLASYON FARKI VE REFAH PAYI İLE BELİRLENECEK

Memurlarımız müsterih olsunlar, onların haklarını teslim etmek de bizim boynumuzun borcudur. Temmuz ayı için enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz.

Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz, kimseyi gördüğünden geri koymayacağız, tam tersine hep daha ileriye taşıyacağız. Ülkemizin bugüne kadar tüm eksiklerini nasıl biz giderdiysek, inşallah bugünkü sıkıntıları çözmek de bize nasip olacak.