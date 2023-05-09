ABD’de bankalar kredi şartlarını sıkılaştırdı, kredi talebinde düşüş görülüyor

Fed tarafından düzenlenen anket, kredilerde düşüşün Mart ayında SVB'nin iflası sonrasında bazılarının korktuğu gibi uçurumdan düşer gibi olmadığının, daha çok Fed'in para politikasını sıkılaştırmasının biriken etkisinin sonucu olarak değerlendirildiğini de ortaya koydu.

SLOOS'a göre, orta ve büyük ölçekli işletmeler kategorisi için bankaların kredi şartlarını sıkılaştırdığını ifade edenlerin nette oranı önceki anketteki yüzde 44,8'den yüzde 46 seviyesine çıktı.

Küçük işletmeler için kredi şartlarının sıkılaştırıldığın ifade edenlerin nette oranı d7a yüzde 43,8'den yüzde 46,7'ye yükseldi.

Bankalar, her boyuttaki şirketlerin kredilere önceki 3 aya göre daha az talep gösterdiklerini de belirttiler.