Apara Gündem ABD'de bankalar kredi şartlarını sıkılaştırdı, kredi talebinde düşüş görülüyor
Giriş Tarihi: 9.5.2023 09:25 Son Güncelleme: 9.5.2023 09:25

ABD'de bankalar kredi şartlarını sıkılaştırdı, kredi talebinde düşüş görülüyor

ABD’de bankalar kredi şartlarını sıkılaştırdı, kredi talebinde düşüş görülüyor

Fed'in çeyrek dönemlerde yaptığı Kıdemli Kredi Yetkilileri Görüş Anketi (SLOOS) ABD'de kredi şartlarının işletmeler ve hane halkları için sıkılaşmaya yılın ilk aylarında devam ettiğini gösterdi.

Fed tarafından düzenlenen anket, kredilerde düşüşün Mart ayında SVB'nin iflası sonrasında bazılarının korktuğu gibi uçurumdan düşer gibi olmadığının, daha çok Fed'in para politikasını sıkılaştırmasının biriken etkisinin sonucu olarak değerlendirildiğini de ortaya koydu.

SLOOS'a göre, orta ve büyük ölçekli işletmeler kategorisi için bankaların kredi şartlarını sıkılaştırdığını ifade edenlerin nette oranı önceki anketteki yüzde 44,8'den yüzde 46 seviyesine çıktı.

Küçük işletmeler için kredi şartlarının sıkılaştırıldığın ifade edenlerin nette oranı d7a yüzde 43,8'den yüzde 46,7'ye yükseldi.

Bankalar, her boyuttaki şirketlerin kredilere önceki 3 aya göre daha az talep gösterdiklerini de belirttiler.

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ABD'de bankalar kredi şartlarını sıkılaştırdı, kredi talebinde düşüş görülüyor
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