St Louis Fed Başkanı Bullard: Faizlerin hala artırılmaya ihtiyacı olabilir

Enflasyondaki yavaş ilerleme nedeniyle politika faizinin "daha yukarı" gitmeye ihtiyaç duyacağını değerlendirdiğini belirten Bullard, "Ancak verilere bağlı hareket etmeye ve ön yargılı olmamaya istekliyim. Faiz yüzde 5 seviyesinin üzerine taşımış olmamız etkileyici" ifadelerini kullandı.

Faizde ulaşılan 5,0-5,25 seviyesinin gidilmesi gereken seviyenin "alt bandı" olabileceğini değerlendiren Bullard, yaptığı projeksiyonların faizin enflasyonun istikrarlı bir aşağı trende sokulması için 50 baz puan daha yukarı gitmeye intiyacı olabileceğine işaret ettiğini vurguladı.