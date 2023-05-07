Başkan Erdoğan’dan asgari ücret, emekli ve memur maaşları açıklaması: Ek zam geliyor

Asgari ücret, emekli ve memur zammı Temmuz'da refah payı ile belirlenecek. Tarihi İstanbul Mitinginde Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi rakamlara göre 1,7 milyon vatandaşa hitap ederken müjdeleri peş peşe sıraladı. Erdoğan, 700 kamu işçisini heyecanlandıran açıklamasını yaptı ve tarih verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TARİHİ İSTANBUL MİTİNGİNDE ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI MÜJDESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi İstanbul Mitinginde 1,7 milyon vatandaşa seslendi. Dünyanın en büyük mitingleri arasında gösterilen meydanda Başkan Erdoğan asgari ücret, emekli ve memur Temmuz zammı için refah payı müjdesini verdi. Erdoğan, toplumun her kesiminin alım gücünün artırılacağının altını çizerken, hem enflasyon farkı hem de refah payı ile maaşların artacağını ifade etti.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"MAAŞLAR ENFLASYON FARKI VE REFAH PAYI İLE BELİRLENECEK"

Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız.