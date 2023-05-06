Fitch, Mısır’ın kredi notunu düşürdü

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "B+"dan "B"ye çekildi. Böylece kredi notu yatırım yapılması riskli ülkeler kategorisinde 5'inci seviyeye kadar indi.

Fitch'e göre, Mısır'ın dış finansman gereksinimi ve bu finansmanı elde etmedeki zorlukları notun düşürülmesine katkıda bulundu. Fitch, "Esnek döviz kuruna geçişin daha da ertelenmesinin güveni daha da zayıflatması ve potansiyel olarak IMF programını geciktirmesi riskini görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. IMF ile Mart ayında yapılması beklenen ilk gözden geçirme henüz yapılamadı. IMF, Mısır'ın 3 milyar dolarlık bir kurtarma programının ilk gözden geçirmesini gerçekleştirmeden önce taahhüt ettiği geniş kapsamlı reformlardan daha fazlasını yürürlüğe koymasını bekliyor.

Fitch, Haziran 2024'te sona eren mali yılda döviz kurunun istikrara kavuşmadan önce daha fazla değer kaybedeceğini varsayıyor.

Mısır, Mart 2022'den bu yana poundu üç kez devalüe etti ve analistler bu yıl başka bir hamle daha bekliyor.

Manşet enflasyonun Mart ayında yüzde 32,6'ya ulaştığını hatırlatan Fitch, 2023 mali yılında ortalama yüzde 24, 2024 yılında ise yüzde 18'e gerileyeceğini düşünüyor.

Büyümenin 2022 mali yılında görülen yüzde 6,6'dan bu mali yılda yüzde 4,0'e yavaşlayacağı, 2024 mali yılında ise yüzde 4,5'e doğru hafif yukarı gideceğini öngörüyor.

Fitch, kredi notunun görünümünü "negatif" olarak sürdürdü.