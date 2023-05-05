Fed’in bankalara acil likidite desteği geçtiğimiz hafta azaldı

Fed verilerine göre, bankalar geçtiğimiz hafta Fed'in acil likidite kolaylıklarından kullandıkları kredi miktarını azalttılar.

Bankalar, Fed'in iskonto penceresi, Banka Dönemsel Fonlama Programı ve "diğer krediler" olarak tanımladığı 3 yöntemi kullanarak 3 Mayıs haftasında 309,3 milyar dolar kredi kullandılar. 26 Nisan haftasında bu rakam 325,6 milyar dolar olmuştu.

İskonto penceresi kullanımı 3 Mayıs haftasında 73,9 milyar dolardan 5,3 milyar dolara geriledi. "Diğer krediler" yolu ile Fed'den sağlanan kaynak ise 170,4 milyar dolardan 228,2 milyar dolara çıktı.

Banka Dönemsel Fonlama Programı'ndan alınan kredi mimtarı da 81,3 milyar dolardan 75,8 milyar dolara indi.