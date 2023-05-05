Amerikan Bankacılar Birliği’nden SEC’e çağrı

Amerikan Bankcılar Birliği (ABA), SEC Başkanı Gary Gensler'e mektup gönderdi. Gönderilen mektupta bankaların sağlıkları konusunda sosyal medyada yer alan değerlendirilmelerin de gözlemlenmesi gerektiği vurgulandı.

Mektupta, "SEC'i kötü niyetli alım-satımları azaltılması ve yatırımcı güveninin yeniden tesis edilmesi için mevcut tüm araçları kullanmaya ve gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz" denildi.

Ortex tarafından yapılan analizlere göre, belirli bölgesel bankalara karşı alınan kısa pozisyonlardan 378,9 milyon dolar kar elde edildi.