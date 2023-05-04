Yüzde 170 arttı! Rusya’da otomobil satışları yükseldi

Rusya merkezli Autostat analiz merkezinden yapılan açıklamada, ülkede yaptırımlardan etkilenen otomobil sektöründe toparlanma yaşandığı kaydedildi.

Yeni otomobil satışlarının, nisanda 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 170 artarak 75 bin 600'e çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, marta kıyasla da yüzde 8 artış yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yeni otomobil satışlarında geçen yıla kıyasla yaşanan yüksek artışın ana nedeni olarak düşük baz etkisine işaret edildi.

Lada firmasının yeni otomobil satışlarında en çok paya sahip şirket olduğu belirtilen açıklamada, Çinli Chery firmasının ise ikinci sırada yer aldığı kaydedildi.

Çok sayıda küresel otomobil şirketi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.