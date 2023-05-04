ECB faiz artırımlarının son aşamasında olduğunun sinyalini verdi

ING ekonomisti Carsten Brzeski, ECB'nin yedinci kez faiz artırdığını, ancak bu son faiz artırımının en küçük artırım olduğunu belirterek, faiz artırımını küçülmesinin para politikasını sıkılaştırmada nihai aşamaya girildiğine işaret ettiğini bildirdi.

Son verilerin enflasyonist baskıların beklenenden daha inatçı olduğuna işaret ettiğini belirten Brzeski, zayıf kredi büyümesi ve son Euro Bölgesi bankacılık kredi anketinin şu ana kadarki faiz artışlarının ekonomi üzerinde net izler bıraktığını gösterdiğini vurguladı.

Brzeski, "Euro Bölgesi ve ABD'de sıkılaştırmanın gecikmeli etkisi göz önüne alındığında, buradan sonra yapılacak her ek faiz artırımının ileride bir politika hatasına dönüşmesi riski var" dedi.