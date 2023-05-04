Brezilya Merkez Bankası, faiz oranını beklendiği gibi değiştirmedi

Brezilya Merkez Bankası(BCB)'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge konumundaki Selic faiz oranı yüzde 13,75 olarak kaldı. Piyasa beklentisi de faizde değişiklik olmayacağı yönündeydi.

BCB, 12 toplantı üst üste toplamda 1175 baz puan olarak gerçekleştirdiği faiz artışına, 2022 yılı Eylül ayı toplantısında ara vermişti. BCB, son 5 toplantısında faiz oranında değişikliğe gitmedi.

Para Politikası Kurulu, senaryoların belirsizliğini dikkate alarak, Selic faizini uzun süre koruma stratejisinin enflasyonda yakınsamayı sağlamak için yeterli olup olmayacağını değerlendirmek için teyakkuz halinde olacağını belirtti. Kurul, enflasyonla mücadele süreci güçlenene ve enflasyon beklentileri hedefleri etrafında sabitlenene kadar bu şekilde devam edeceğini vurguladı.

Kurul, mevcut senaryonun para politikasının yürütülmesinde sabır ve sükunet gerektirdiği yargısında olduğuna işaret ederek, "Copom, daha az olası bir senaryo olsa da, enflasyonu düşürme sürecinin beklendiği gibi ilerlememesi durumunda sıkılaştırma döngüsüne yeniden başlamaktan çekinmeyeceğini vurguluyor." değerlendirmesinde bulundu.

BCB'nin enflasyon hedefi +-1,5 puan ile yüzde 4,25 seviyesinde bulunuyor. 2022 yılı Nisan ayında yüzde 12,13 ile enflasyonda zirveyi gören Ülkede, en son yüzde 4,65 seviyesi görüldü.