Beyaz Saray, Ukrayna için yeni silah paketini bugün açıklayacak

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD, Ukrayna'ya verilecek yeni güvenlik destek paketini bugün açıklayacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre yaptığı açıklamada, yeni silah paketinin daha fazla mühimmat ve diğer malzemeleri içereceğini ifade etti.

Jean-Pierre ayrıca, ABD'nin Ukrayna'nın Kremlin'e İHA saldırısı düzenleyip düzenlemediğini teyit edebilecek durumda olmadıklarını ifade etti.

Sözcü, "ABD, Ukrayna'nın sınırlarının ötesine saldırı düzenlemesine imkan sağlamıyor veya bunu cesaretlendirmiyor. Rusya'nın Ukrayna'nın İHA saldırısı düzenlediği suçlamasının doğruluğu konusunda konuşmak için çok erken" dedi.