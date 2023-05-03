Fed Başkanı Powell: Faiz artırımlarının durdurulması yönünde bir karar almadık

Powell, Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Bankacılık sektöründeki son gelişmelere değinen Powell, sektördeki koşulların mart ayının başından bu yana büyük ölçüde iyileştiğini, ABD bankacılık sisteminin sağlam ve dirençli olduğunu söyledi. Powell, bankacılık sektöründeki koşulları izlemeye devam edeceklerini bildirdi.

Geçen yılın başından bu yana enflasyonu zaman içinde yüzde 2'ye düşürmek amacıyla yeterince kısıtlayıcı bir para politikası duruşu elde etmek için faiz oranlarını toplam 5 puan artırdıklarını belirten Powell, "İleriye dönük olarak hangi ek politika sıkılaşmasının ne ölçüde uygun olabileceğini belirlemede verilere dayalı bir yaklaşım benimseyeceğiz." dedi.

Powell, enflasyonun yüzde 2 olan uzun vadeli hedefin oldukça üzerinde seyretmeye devam ettiğine işaret ederek, enflasyonun geçen yılın ortasından bu yana bir miktar gevşediğini kaydetti. Enflasyon baskılarının yüksek seyretmeye devam ettiğini aktaran Powell, enflasyonu tekrar yüzde 2'ye indirme sürecinde "katedilmesi gereken uzun bir yol" olduğunu ifade etti.

"GEREKİRSE DAHA FAZLASINI YAPMAYA HAZIRIZ"

Jerome Powell, yüksek enflasyonun yarattığı risklere karşı son derece dikkatli olduklarını vurgulayarak, politika sıkılaşmasının talep üzerindeki etkilerini başta konut ve yatırım olmak üzere ekonominin faize en duyarlı sektörlerinde gördüklerini ancak parasal sıkılaşmanın özellikle enflasyon üzerindeki etkilerinin tam olarak kendini göstermesinin zaman alacağını söyledi.

Ekonominin daha sıkı kredi koşullarından kaynaklanan daha fazla "ters rüzgarla" karşı karşıya kalmasının muhtemel olduğuna işaret eden Powell, şunları kaydetti:

"Kredi koşulları, politika eylemlerimize ve daha yumuşak bir ekonomik görünüme yanıt olarak geçtiğimiz yıl boyunca zaten sıkılaşıyordu. Ancak mart ayı başında bankacılık sektöründe ortaya çıkan gerilimler, hanehalkı ve işletmeler için kredi koşullarının daha da sıkılaşmasına neden olacak gibi görünüyor. Buna karşılık, daha sıkı kredi koşullarının ekonomik faaliyet, işe alma ve enflasyon üzerinde baskı oluşturması muhtemel. Bu etkilerin boyutu belirsizliğini koruyor."

Powell, kararlarını gelen verilerin toplamına ve bunların ekonomik faaliyet ile enflasyon görünümü üzerindeki etkilerine dayanarak toplantıdan toplantıya alacaklarını belirterek, "Daha fazla para politikası kısıtlaması gerekirse daha fazlasını yapmaya hazırız." dedi.

FAİZ ARTIRIMININ DURDURULUP DURDURULMAYACAĞINA İLİŞKİN HAZİRAN TOPLANTISINA İŞARET ETTİ

Fed'in faiz artırımlarını durdurmaya hazır olup olmadığına dair bir soruya Powell, "Bugün kararımız, federal fon oranını 25 baz puan artırmaktı. Bugün bir durdurma kararı alınmadı." yanıtını verdi. Powell, faiz artırımlarının durdurulup durdurulmayacağı kararının haziran toplantısında ele alınacağını sözlerine ekledi.

Enflasyonu yüzde 2 hedefine indirmenin biraz zaman alacağını belirten Powell, bu görüş doğrultusunda faiz indirimine gitmenin uygun olmayacağını ifade etti.

Resesyon beklentilerine ilişin bir soruya da Powell, Fed yetkililerinin genel olarak ılımlı bir resesyon öngördüğüne işaret etti.

Powell, ABD'deki borç limiti çıkmazına ilişkin bir soru üzerine de borç limitinin artırılmasının ve ülkenin temerrüde düşmesinin sonuçlarının kötü olabileceği uyarısında bulundu. Powell, borç limiti konusunun toplantıda görünüme yönelik bir risk olarak gündeme geldiğini ancak karar üzerinde önemli bir etkisi olmadığını kaydetti.