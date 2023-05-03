Beyaz Saray temerrüt riski konusunda uyardı

Beyaz Saray Ekonomisti Heather Boushey, "Ekonomi güçlü olmaya devam ediyor. Ekonomiyi bulunduğu raydan çıkarmak istemiyorsunuz. Fed, enflasyonun azaltılacağı umudu ile faizi artırıyor. Bunun bankacılık sektörü üzerinde negatif etkileri var. Neden bankacılık sektörü üzerine yeni baskılar ekleyelim" diye konuştu.

Kongre'nin borçlanma tavanını yükselterek temerrüt riskini masadan kaldırma gücü olduğunu belirten Boushey, faiz oranları ve faizlerin banka varlıklarına etkisinin ise hiç kimsenin tek başına çözme gücü olmayan çok daha karmaşık bir konu olduğunu da vurguladı.

Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre de Hazine Bakanı Yellen in dün yaptığı açıklamaların Kongre için bir "alarm zili" olması gerektiğini ifade etti. Jean-Pierre, Kongre liderleri ile 9 Mayıs'ta yapılacak toplantıda Beyaz Saray'ın borçlanma limiti üzerinde müzakere etmeyeceğini de tekrarladı.