IMF, Asya-Pasifik Bölgesi’nin 2023 büyüme tahminini artırdı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Asya – Pasifik Bölgesi için ekonomik büyüme tahmininin 0,3 artırılarak yüzde 4,6'ya yükseltildiğini bildirdi.

IMF, "Belirsizliğin ortasında hızı azalan toparlanma" başlıklı Asya – Pasifik Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunu yayımladı.

Raporda, küresel ekonomik büyümenin hız kesmesi ve Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik aktivite üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekilirken 2023 yılının küresel ekonomi için zorlu bir yıl olduğu belirtildi.

IMF raporunda, ABD ve Avrupa'da finans sektöründe görülen sorunların Asya – Pasifik Bölgesi'nin kompleks ekonomik yapısı üzerinde ek belirsizlik yarattığı kaydedildi.

Raporda, zorluklara rağmen Asya – Pasifik Bölgesi'nin dinamik bir bölge olduğu belirtilirken, zayıflayan dış talebe karşın parasal sıkılaştırmanın ve iç talebin güçlü olduğu hatırlatıldı.

Raporda, kuruluşun Asya – Pasifik Bölgesi'nin bu yıl için ekonomik büyüme tahminini 0,3 artırarak yüzde 4,6'ya yükselttiği bildirildi. Raporda bölgenin 2024 yılına ilişkin büyüme tahminin ise 0,2 puan azaltılarak yüzde 4,4'e çekildiği kaydedildi.

Raporda, bölgenin 2023 yılında küresel ekonomik büyümenin yüzde 70'ini oluşturmasının beklendiği, Asya ekonomisindeki büyümenin ağırlıklı olarak Çin ve Hindistan'daki ekonomik toparlanmayı yansıttığı vurgulandı.

Küresel talebin azalmasının Asya – Pasifik Bölgesi'ndeki ekonomiler üzerinde de ağırlığını hissettirdiğinin belirtildiği raporda, manşet enflasyonun azalmaya başlamasına rağmen halen pek çok ülkenin hedef seviyelerinin üstünde seyrettiği değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, ABD ve Avrupa bankacılık sektörlerindeki krizin Asya – Pasifik Bölgesi üzerindeki yayılma etkilerinin sınırlı olmasına rağmen, sıkılaşan küresel para politikalarının yarattığı kırılganlıklarının arttığı bildirildi.

ÇİN'İN BU YIL YÜZDE 5,2 BÜYÜMESİ BEKLENİYOR

Raporda, Çin'in bu yıl ekonomik büyüme tahmininin 0,8 puan artırılarak 5,2'ye yükseltildiği, gelecek yıl için büyüme tahminin ise 4,5 ile sabit tutulduğu kaydedildi.

IMF raporunda, Hindistan'ın bu yıl için ekonomik büyüme tahmininin 0,2 puan azaltılarak yüzde 5,9'a, 2024 için ise 0,5 puan azaltılarak yüzde 6,3'e çekildiğinin altı çizildi.

Raporda, gelişmiş Asya ekonomilerinin bu yıla ilişkin büyüme öngörülerinin 0,4 puan azaltılarak yüzde 1,6'ya, gelecek yıla ilişkin büyüme öngörülerinin ise gelecek yıl 0,2 puan azaltılarak yüzde 1,7'ye düşürüldüğü görüldü.

IMF raporunda, Endonezya'nın 2023 yılına ilişkin büyüme tahmininin yüzde 5 ile sabit tutulduğu, gelecek yıla ilişkin büyümenin de 0,3 puan azaltılarak yüzde 5,1'e çekildiği kaydedildi.

Raporda, Malezya'nın bu yıla ilişkin ekonomik büyüme öngörüsünün 0,1 puan artırılarak yüzde 4,5'e yükseltildiği, gelecek yıla ilişkin büyüme öngörüsünün 0,4 puan azaltılarak yüzde 4,5'e çekildiği bildirildi.