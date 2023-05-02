Başkan Erdoğan’dan yeni petrol rezervi müjdesi

Türkiye denizlerde bulduğu doğalgaz keşfinin ardından karada da petrol keşiflerini sürdürüyor. Başkan Erdoğan günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip yeni petrol rezervi keşfini açıkladı.

YENİ PETROL REZERVİ MÜJDESİ GELDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan güvenlik güçlerinin terörden temizlediği alanlar için petrol müjdesi geldi. Erdoğan, "Cudi-Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip yeni bir petrol rezervi keşfettik. Milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan, terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden şimdi petrol üretmeye başladık. Üllkemizin günlük varil petrol üretimi iki kat artışla 80 bin varile ulaştı. Yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulduk. Ey terörister işte sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip. Aynı bölgeden yeni müjdeler de bekliyoruz.

"GABAR'DAKİ KUYUYA ŞEHİT ÖĞRETMENİMİZ AYBÜKE YALÇIN'IN ADINI VERDİK"

Gabar'daki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik. 2600 metre derinlikte bulduğumuz petrolü, bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz.

"İLK KUYUDAN ALDIĞIMIZ PETROLÜ, RAFİNERİLERE SEVK ETMEYE BAŞLADIK"

Yeni sahamız Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyumuzun olduğu alan, inşallah ülkemizin tamamında üretilenden daha fazla petrolü tek başına sağlayacak. Şimdilik günlük 180 bin varil petrol üretimiyle ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda yeni bir adım atmış oluyoruz. İlk kuyudan aldığımız petrolü, şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık. Ülkemizin yer altı ve yer üstü zenginliklerini milletimizin emrine vermemizin önüne geçecek herkesin hakkından gelecek, her engeli aşacağız.