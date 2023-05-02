Avrupa’nın en büyük santrali Konya’da açıldı: Türkiye ’Yeşil ekonomi’de öncü oluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da 6 milyar lirayı bulan 74 kalem eserin resmi açılışını yaptı. Cudi ve Gabar'da günlük 100 bin varil kapasitede petrolün bulunduğunu müjdesini veren Başkan Erdoğan, Karapınar GES'in açılışını da gerçekleştirdi.

6 MİLYAR TL'LİK 74 ESER AÇILDI

Başkan Erdoğan Karapınar GES açılışında şunları söyledi. Bugün yatırım zincirimize yeni halkalar ekliyoruz. 17 kalem eseri hizmete açıyoruz. 12 tarım ve sulama projesinin resmi açılışını yapıyoruz. Belediyelerimizin kazandırdığı yolları, bahçeleri, parkları bugün sizlerin istifadesine sunuyoruz. Bunlarla beraber yatırım bedeli toplamda 6 milyar lirayı bulan 74 kalem eserin resmi açılışını yapıyoruz.

ASIL BÜYÜK YATIRIM: KARAPINAR GES

Asıl büyük yatırımımız Karapınar'da 1 milyar dolar yatırımla kurduğumuz güneş enerji santralidir. Kalyon Enerji tarafından kurulan santral, 2 milyon kişinin yıllık enerji tüketimini karşılayacak. Kalyon'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. 'Birileri güneşten enerji üretilmiyor' diyerek cehaletini sergiliyor. Tüm yatırımların hayırlı olmasını diliyorum.

İŞTE KALYON KARAPINAR GES'İN DÜNYADA SAYILI ÖZELLİKLERİ!

Kalyon Enerji'den alınan bilgilere göre, kurulum çalışmalarına Ocak 2020'de başlanan Avrupa'nın en büyük, dünyanın sayılı büyüklükteki güneş santrallerinden biri olan Kalyon Karapınar GES, 20 milyon metrekare araziye kuruldu.

Santral, tam kapasite devreye alındıktan sonra Türkiye'nin kurulu güneş enerjisi payını tek başına yüzde 20 artıracak.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalar kapsamında oluşturulan dünyanın ilk ve tek tam entegre güneş paneli fabrikası Kalyon Fotovoltaik'de (PV) üretilen panellerle kurulumu tamamlanan santralde, toplam 3 milyon 256 bin 38 güneş paneli kullanıldı.

SANTRALİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STANDARTLARI EN YÜKSEK DÜZEYDE

Kalyon Karapınar GES projesi, İngiltere Hükümeti'nin sürdürülebilirlik konusunda küresel ölçekte sağlamış olduğu en yüksek rakamlı finansman olurken, santralde Dünya Bankası'nın "Sürdürülebilirlik Çerçevesi Standartları" en üst düzeyde ve titizlikle uygulanıyor.

Ayrıca, 1 milyar dolarlık yatırımla tamamlanan santralin finansmanında İngiliz ihracat kredi ajansı UKEF'in de katkıları bulunuyor.

Kalyon PV tarafından üretilen yüzde 80 yerlilik oranına sahip paneller toplamda 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde olan santralde yer alıyor.

ELEKTRİK TÜKETİMİNİN YÜZDE 1'İNE DENK GELİYOR

Yıllık 3 milyar kilovatsaat elektrik üretiminin gerçekleştirileceği santralin söz konusu elektrik üretimi, Türkiye'nin elektrik tüketiminin yüzde 1'ine karşılık geliyor.

Üretilecek elektrik aynı zamanda yıllık 450 milyon dolarlık döviz ikamesine karşılık gelirken, 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacı da bu santralden karşılanacak.

2 MİLYON TON FOSİL VE KARBON EMİSYONU ÖNLENECEK

Ayrıca santralle 2 milyon ton fosil yakıt ve karbon emisyonunun önüne geçilecek.

Öte yandan, Kalyon Enerji, dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden International Holding Company'nin iştiraki International Energy Holding ile 490 milyon dolar karşılığında ortaklık anlaşması imzalayarak, 5 yıl içinde 10 milyar doların üzerinde yenilenebilir enerji yatırımlarını değerlendirmeyi hedefliyor.