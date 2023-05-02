AB, Moldova ile vergisiz ticaret yapmaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Moldova'ya yönelik ithalat vergileri ve kotaların askıya alınmasını içeren düzenleme teklifinin üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu'na (AP) sunulduğunu duyurdu. Buna göre, Moldova'nın AB ülkelerine ihraç ettiği ürünlere yönelik kota ve vergi gibi çeşitli ticari kısıtlamalar 1 yıl süreyle uygulanmayacak.

Benzer bir düzenleme geçen yıl sınırlı sayıda ürünü kapsayacak biçimde 1 yıl için uygulamaya konmuştu.

Son teklif, ürün kısıtlamalarının kaldırılmasını ve uygulamanın uzatılmasını içeriyor.

Rusya-Ukrayna savaşı Moldova ekonomisini de zor duruma sokmuştu. Söz konusu ticaret serbestisi ile AB, Moldova ekonomisine destek sağlamayı hedefliyor.