Kolombiya Merkez Bankası, faizi 25 baz puan artırdı

Banrep'ten yapılan açıklamaya göre, politika faizi yüzde 13'ten yüzde 13,25'e çıkarıldı. Piyasalarda beklenti faizde değişiklik yapılmayacağı yönündeydi.

Banrep, 2021 yılı Eylül ayında başladığı ve üst üste 14 toplantı devam eden artırım sürecinde, faizi toplam 1150 baz puan yükseltti.

Para Politikası Kurulu'nun dört üyesi 25 baz puan, bir üyesi 50 baz puan artırım yönünde görüş belirtirken, iki üye faizi değiştirmeme yönünde oy kullandı.

Para Politikası Kurulu, aldığı kararla, orta vadede enflasyonu sürdürülebilir ekonomik büyüme ile yüzde 3'lük hedefine ulaştırmayı amaçlayan para politikası uyum sürecini sürdürdüğünü bildirdi.

Kolombiya'da enflasyon oranı yüzde 13,34 seviyesinde bulunuyor.