Apara Gündem Fitch, Fransa'nın kredi notunu düşürdü
Giriş Tarihi: 29.4.2023 09:21

Fitch, Fransa'nın kredi notunu düşürdü

Fitch, Fransa’nın kredi notunu düşürdü

Yaptığı revizyonlarla kamu maliyesini desteklemeye çalışan ve bu nedenle siyasi olarak zor durumda olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bir darbe de Fitch'ten geldi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülkenin kredi notunu düşürdü.

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "AA"dan "AA-"ye çekildi.

Böylece Euro Bölgesi'nin en büyük ikinci ekonomisi olan Fransa, İrlanda ve Çekya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerle aynı not seviyesine geldi.

Kredi notunun düşürülmesinin nedenleri olarak daha düşük büyüme beklentileri, zayıflamış rekabet gücü, beklenenden daha yüksek kamu açıkları ve kamu borcunda yaşanan sürekli artış gösterildi.

Macron'un emeklilik yaşını yükselterek, sistemdeki boşlukları kapatma yönündeki son çabası, kitlesel protestoları ateşledi ve parlamentoyu bölerek gelecekteki reformlar için gerekli desteğin alınmasını zorlaştırdı.

Fitch, "Emeklilik reformunun yakın zamanda kabul edilmesi, orta ve uzun vadede kısmen olumlu olacak. Reform, 2030'a kadar yıllık brüt 17,7 milyar euro tasarruf sağlayacak (GSYİH'nın %0,6'sı)" değerlendirmesinde bulundu.

Fitch, Fransa'nın büyüme tahminini bu yıl için yüzde 1,1'den yüzde 0,8'e, gelecek yıl için yüzde 1,9'dan yüzde 1,3'e indirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu, "Siyasi çıkmaz ve bazen şiddete varan toplumsal hareketler, Macron'un reform gündemi için bir risk oluşturuyor. Daha genişletici bir maliye politikası veya önceki reformların tersine çevrilmesi için baskılar yaratabilir" şeklinde görüş belirtti.

Kredi notunun görünümü indirimin ardından "negatif"ten "durağan"a revize edildi.

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Fitch, Fransa'nın kredi notunu düşürdü
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