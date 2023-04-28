Yüzde 6 arttı! İngiltere’nin araç üretimi 219 bin adede yükseldi

İngiltere'nin araç üretimi 2023 yılının ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 219 bin 887 adede çıktı. İhracat yüzde 6,6 yükseldi ve üretilen her 10 araçtan 8'i ihrac edildi.

SMMT tarafından bugün yayınlanan rapora göre, çip ve diğer bileşenlerin tedarikinde sıkıntıların aşılmasına bağlı olarak ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 12 bin 540 araç daha fazla üretildi. İhracat oranı yüzde 79'dan yüzde 79,4'e yükseldi.

Sadece Mart ayına bakıldığında ise üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artarak 81 bin 605 adede çıktı. Mart ayında üretilen her 1000 aracın 754'ü ihrac edildi. İhracat oranı Mart 2022'de yüzde 72,5 olmuştu.

İngiltere'nin Türkiye, Avustralya, Japonya ve Güney Kore'ye ihracatı arttı. Bu 4 ülke toplam ihracatın yüzde 11,9'unu oluşturdu.