TÜRK-İŞ’ten Toplu İş Sözleşmesi için yeni açıklama

Kamuda çalışan 700 binden fazla işçinin ücretlerine yapılacak zammın belirleneceği görüşmelerde işçi ve işveren tarafı, ikramiyenin de aralarında olduğu mali konularda görüşmelerini sürdürüyor.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, '2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü' görüşmelerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Atalay, perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşme yaptıklarını belirterek, "Salı günü de arkadaşlarımız işveren sendikaları ile görüştü. Sendikalarımızın idari maddeleri var, onlar devam ediyor. Bakan Bey ile ne zaman yeni teklif vereceklerine dair bir görüşme yaptık. Bakan Bey bize, 'İşverenle görüşmeleriniz bitince gelin oturup konuşalım' dedi. Ücret kadar önemli olan bir diğer mesele de kamuda, özellikle taşerondan kadroya geçenlerde ikramiyesi 30 gün olan var, 40 gün olan var. Ama kamuda da eski işçilerin ikramiyesi 60 gün. Bununla ilgili, 60 güne tamamlanmasıyla ilgili talebimiz var. Bu da aşağı yukarı 200 bine yakın arkadaşımızı ilgilendiriyor. Hizmet zammı şu anda 7 lira. Bununla ilgili talebimiz karşılanmadı. Sosyal yardımlarla, ek ödemelerle talebimiz var" ifadelerini kullandı.





Görüşmelerde işveren sendikasının geçen hafta 12 bin lira teklif ettiğini bildiren Atalay, "Dün akşam Sayın Bakan da 12 bin -12 bin 500 lira gibi bir rakam ifade etti. Taşeronlarla ilgili talebimiz var. Bakan Bey 'Bu konuda problem bitti, çözeceğiz' dedi. Taşeron meselesini seçim ne olursa olsun çözeceklerini ifade ediyorlardı. Bu da bizim için en önemli meselelerden bir tanesiydi" dedi.



'ARZUMUZ SEÇİMDEN ÖNCE BİTİRELİM'



1 Mayıs İşçi Bayramı'nı bu yıl Adana'da kutlayacaklarını söyleyen Atalay, "Miting alanında öncelikli gündemimiz deprem. Bunun dışında sözleşme ve taşeron da ana gündem maddelerimiz olacak. Taşeronla ilgili Sayın Bakan'dan müspet bir cevap aldık. Sözleşmede, düşük ücret olarak 15 bin lira teklif ettik, şu an 12 bin liradan pazarlık süreci var. Yukarıdaki ücrete de yüzde 45 ve bir de iyileştirme teklif ettik. Bakan Bey'in ifadesi 12 bin ve yüzde 40 civarı idi. Bunu kabul etmediğimizi ifade ettik kendisine. Bununla ilgili kamuoyunun beklentisi var, bizim de süremiz var. Arzumuz seçim arifesinden evvel bitirmek; ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olmayız. Arzu ettiğimiz bir rakam olmazsa niye bitirelim?" diye konuştu.



Bir basın mensubunun, pazarlık konusunda ortada bir rakamı kabul edip etmeyeceklerine ilişkin soruya ise Atalay, "Bu bir pazarlık. Kafamızda muhakkak bir rakam var. İstediğimiz belli. Nereye yaklaşırız, ondan sonra gelir, tabana anlatırız. Herkes kendi sözleşmesini imzalıyor" cevabını verdi.