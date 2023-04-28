Rusya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkedeki fiyat artışının 2022'nin sonundan itibaren hızlandığı ancak ılımlı seviyelerde kalmaya devam ettiği belirtildi.

Ekonomik faaliyetlerin beklentilerin üzerinde toparlandığına işaret edilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 7,5 seviyesinde bırakma kararı almıştır." ifadesine yer verildi.

Piyasa beklentileri de Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakacağı yönündeydi.

Açıklamada, istihdam piyasasındaki durumun, artan bütçe harcamalarının ve kötüleşen dış ticaret koşullarının enflasyon yanlısı riskleri artırdığına işaret edildi.

Yıl sonu enflasyon oranının yüzde 4,5 ila 6,5 seviyesinde gerçekleşeceği beklentisine yer verilen açıklamada, yıl sonu büyüme oranının da yüzde 0,5 ila 2 seviyesinde gerçekleşeceği tahmininde bulunuldu.

Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle politika faiz oranını Şubat 2022'de yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkarmasının ardından faiz indirim sürecine girmiş ve Eylül 2022'de gerçekleştirdiği toplantıda da faizi yüzde 7,5'e çekmişti.