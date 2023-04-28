First Republic Bank’ın kurtarılması için görüşmelere başlandı

Konuya yakın kaynaklara göre ABD hükümet yetkilileri, First Republic Bank'ın kurtarılması için acil görüşmeleri koordine ediyorlar.

Edinilen bilgilere göre FDIC, ABD Hazine Bakanlığı ve Fed, First Republic Bank'a can suyu sağlanması için finansal şirketler arasındaki görüşmeleri organize etmeye başladılar.

Kamu kuruluşları düzenledikleri toplantılar ile bankalar ve yatırım ortaklığı şirketlerini müzakere masasına getiriyorlar.

First Republic Bank'ın Mart ayındaki bankacılık krizi sırasında yaşadığı sorunlara ABD'nin en büyük 11 bankası bir araya gelerek çözüm bulmuşlar, 30 milyar dolar mevduat yatırmışlardı. Ancak Banka'dan ilm çeyrekte 100 milyar dolar mevduat çıkışı olduğunu açıklanması yeniden bir kurtarma planının görüşülmesini acil durum haline getirdi.