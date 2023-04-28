Beklentilerin üzerinde gerçekleşti! Amazon’un karı arttı

Amazon.com'un 2023 ilk çeyrekte karı analist beklentilerinin yüzde 50 üzerine çıktı. Şirket, pandemi dönemi sonrasında görülen yavaşlamadan da toparlanarak satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artırdı.

İlk çeyrekte Amazon'un satışları 127,36 milyar dolara ulaşarak Wall Street beklentilerini aştı. Net kar da 3,17 milyar dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde 3,84 milyar dolar zarar edilmişti.

Amazon, ikinci çeyrekte satışlarının 127-130 milyar dolar olmasını bekliyor.

İlk çeyrekte AWS'nin satışlarında büyüme ise yüzde 15,8'e geriledi, ancak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.