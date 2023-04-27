UAEA Başkanı Grossi’den AKKUYU açıklaması: Türkiye ekonomik gelişiminde yepyeni bir aşamaya giriyor

"İNSANLARA REFAH GETİREBİLMEK İÇİN ENERJİ ÇOK ÖNEMLİ"

Bir çok kez söylendi. Dünyanın önünde pek çok zorluk var. Tabiki bunlardan bir tanesi ekonomik kalkınma, ilerlemek ve bunun için enerjimiz çok önemli insanlara refah getirebilmek için. Bunu yaparken tabiki çevreye zarar vermemek önemli. Küresel ısınma, iklim değişikliği çağında yaşıyoruz.