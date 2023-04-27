Çip fiyatlarındaki düşüş, Samsung Electronics’in cirosunu vurdu

Samsung Electronics, 2023 yılının ilk çeyreğinde net karının ve cirosunun geçen yılın aynı dönemine göre ciddi düşüş gösterdiğini duyurdu.

2023 ilk çeyrekte Samsung'un net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86,1 azalarak 1,57 trilyon won (1,2 milyar dolar) olurken, faaliyet karı da 14,12 trilyon wondan 600 milyar won seviyesine geriledi.

Samsung'un ilk çeyrekte cirosu da yüzde 18 azalarak 63,74 trilyon won seviyesinde gerçekleşti.

İlk çeyrekte hafıza çipi bölümü 4,58 trilyon won zarar açıkladı, geçen yılın aynı döneminde 8,45 trilyon won kar etmişti. Oluşan zararda hafıza çipi fiyatlarındaki gerileme etkili oldu. Çip fiyatları 9 aylık süreçte yüzde 70 civarında geriledi.

Samsung, müşterilerin ellerindeki stokları tüketmeleri ve yeni çip alımına başlamaları ile birlikte ikinci çeyrekte çip fiyatlarının ve satışlarının toparlanacağını öngördü.