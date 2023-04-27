BlackRock ABD Hazine kağıtlarına yatırımını artırdı

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, ABD hükümeti ile Kongre arasında borçlanma tavanının artırılması konusunda yaşanan çekişmeye ve ekonomik yavaşlama endişelerine işaret ederek ABD Hazine kağıdı pozisyonlarını artırıyor.

BlackRock'ın Global Sabit Getirililer Baş Yatırım Yetkilisi Rick Rieder yaptığı açıklamada, "Eğer bir borç tavanı krizine doğru gidiyorsanız, bu bir küresel krizdir ve kaliteye kaçış eninde sonunda ABD Hazine kağıtlarına yönelimi getirir. Eğer bir temerrüt olur ise bu kısa süreli bir temerrüt olacaktır" dedi.

Rieder, son haftalarda 10 yıl vadeli Hazine kağıdı pozisyonlarını artırmakta olduklarını, bunda borçlanma tavanına yönelik endişelerin bir etken olduğunu, bunun yanı sıra ekonomik yavaşlama endişeleri ve finansal sistemdeki zor gerilimin de Hazine kağıdı alımına yönelttiğini vurguladı.