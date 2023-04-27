Beyaz Saray: Temsilciler Meclisi’nden geçen tasarının yasalaşması mümkün değil

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Temsilciler Meclisi'nden onay alan federal borçlanma tavanının artırılması tasarısının yasalaşma şansı olmadığını söyledi.

Jean-Pierre yaptığı açıklamada, "Milyonlarca Amerikalının sağlık hizmeti haklarını ellerinden alan, sosyal programların azaltan bu tasarının yasalaşma şansı yok" dedi.

Bir temerrüde düşülmesinin önüne geçilmesi, ABD'nin güvenilirliğinin riske sokulmaması için Cumhuriyetçilerin derhal ve ön şartsız olarak harekete geçmeleri gerektiğini savunan Jean-Pirre, "Ekonomistler temerrüde düşülmesinin tehlikeli bir finansal krizi ateşleyebileceği, milyonlarca Amerikalının işlerini kaybetmelerine neden olacak bir resesyona yol açabileceği, Amerikalıların emeklilik tasarruflarını tehlikeye atabileceği ve uzun vadeli borzlanma maliyetlerini artırarak bütçe açıklarını ve borcu yükselteceği uyarısında bulunuyorlar" diye konştu.