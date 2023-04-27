Bakan Nebati: Akkuyu NGS ülkemize, milletimize ve ekonomimize hayırlı olsun

Twitter hesabından, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin paylaşım yapan Nebati, bugün, milletin asırlık hayali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin, Mersin'e ve ülkeye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kazandırıldığını belirtti.

Santralin ülkeye, millete ve ekonomiye hayırlı olmasını dileyen Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere geçmişten bugüne, bu devasa eserin ülkeye kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunduğunu bildirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Akkuyu Nükleer Güç Santrali, ekonomik aktivitenin temel unsurlarından olan enerjide dışa bağımlılığımızı azaltarak bir yandan üretimde küresel rekabetçiliğimizin daha da artmasını sağlayacak, diğer yandan enerji ithalatına giden milyarlarca doları eğitime, sağlığa, ulaşıma, yani insanımızın refahını artıracak alanlara yönlendirmemize imkan tanıyacaktır. AK Parti, birileri gibi her yeni güne yeni bir pembe masal uyduranların, boş laf üretenlerin değil, her yeni günde milletimize asırlık eser ve hizmetler kazandıranların, ülkemiz için canla başla çalışanların partisidir. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ülkemize, milletimize ve ekonomimize hayırlı olsun."