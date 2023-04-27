Arjantin, Çin’e 1 milyar doları aşan ithalat ödemesini yuan ile yapacağını duyurdu

Arjantin, Merkez Bankası'nda yaşanılan rezerv kaybını azaltmak amacıyla Çin'e borcunu ABD doları yerine Çin yuanı ile yapacağını duyurdu.

Bu arada, Çin'in Buenos Aires Büyükelçisi Zou Xiaoli ve çeşitli sektörlerin temsilcileriyle görüşen Sergio Massa da Çin'e 1 milyar doları aşan ithalat ödemesini yuan ile yapma konusunda Çin ile anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Massa, ülke tarihinin en kötü kuraklığı nedeniyle 15 milyar dolarlık bir kayıp yaşadıklarını hatırlatarak, "Rezervleri çalışır durumda ve güçlü tutma zorluğuyla karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.

Çin ile anlaşma kapsamında, Arjantinli şirketler Çin'den nisan ayında yaptıkları 1 milyar 70 milyon dolarlık ithalat karşılığındaki ödemeyi Çin yuanı ile yapacak.

Mayıs ayında planlanan miktarın ise 790 milyon dolar civarında olması bekleniyor.

Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Arjantin pezosunun serbest piyasada değer kaybetmesine değinerek, "Arjantin'de yükselen küresel bir kriz yaşıyoruz, bu kesinlikle doğru. Arjantin sağının kalıcı bir uygulamasıdır. Önce sabah söylenti yayarlar, tüm gün beklerler ve öğleden sonra döviz piyasasından karlarını çekerler. Arjantililerin birikimlerine zarar veriyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Resmi rakamlara göre, Arjantin 2022'de yaptığı ithalatın yüzde 21'ini Çin'den gerçekleştirdi.

Çin Merkez Bankası ile Arjantin Merkez Bankası arasında Kasım 2022'de swap anlaşması yapılmış ve dolar yerine yuan ile ödeme yapılacağı duyurulmuştu.

Alberto Fernandez'in göreve gelmesiyle Arjantin ile Çin ilişkilerinde ilerleme sağlanmış ve ilişkiler Kovid-19 salgınında Çin'in, Arjantin'in aşılara erişimine katkı sağlamasıyla pekişmişti.

Halihazırda Çin, Arjantin'in en büyük ikinci ticaret ortağı ve en çok ihracat yaptığı ikinci ülke olarak öne çıkıyor.