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Giriş Tarihi: 27.4.2023 09:02

ABD Temsilciler Meclisi tasarıya onay verdi

ABD Temsilciler Meclisi tasarıya onay verdi

ABD Temsilciler Meclisi borçlanma tavanının artırılmasına yönelik tasarıya onay verdi.

ABD Temsilciler Meclisi, Meclis Başkanı Kevin McCarthy tarafından hazırlanan ve federal borçlanma tavanının artırılmasını öngören tasarıya onay veri.

Borçlanma tavanının artırılması için Biden yönetiminin harcamalarda kısıntıya gitmesini öngören tasarı Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Meclis'te 215'e karşı 217 oy ile kabul edildi.

Senato'ya gönderilecek olan tasarının buradaki Demokrat çoğunluk tarafından reddedilmesi bekleniyor.

McCarthy'nin hazırladığı ve Temsilciler Meclisi'nin onay verdiği tasarı federal borçlanma tavanının 1,5 trilyon dolar artırılmasını, ancak gelecek 10 yılda harcamaların 4,5 trilyon dolar kısılmasını öngörüyor. Federal kuruluşların harcamalarında büyüme oranı yıllık yüzde 1 ile sınırlanıyor.

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ABD Temsilciler Meclisi tasarıya onay verdi
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