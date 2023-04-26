BOJ Başkanı Ueda: Enflasyona verilecek yanıt ekonomik şartlara bağlı

BoJ Başkanı Kazuo Ueda, "Genel olarak, maliyetlerin yönlendirdiği enflasyon ile başa çıkmak merkez bankaları için çok zordur. Bir taraftan enflasyonu frenlemek isterken, diğer taraftan maliyet enflasyonun ekonomiyi soğutacağını bilerek para politikasını sıkılaştırmak istemezsiniz. Doğru dengeyi sağlamak çok zor. Atılacak adımlar o anki ekonomik gelişmelere bağlı" diye konuştu.

BOJ Başkanı, Japonya'nın ithal ham madde fiyatları tepe yaptığında maliyet kaynaklı enflasyonun bastırıldığını göreceğini de belirtti.