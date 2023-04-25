Kirada yüzde 25 artış sınırı süresi uzatılıyor! Fahiş kira artışlarına hapis geliyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ fahiş kira artışlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ yüzde 25 sınırında sürenin uzatılacağını bildirirken, fahiş kira artışlarıyla ilgili yaptırım düzenlemesi için çalışmaların yapıldığını belirtti.

Fahiş kira artışına karşı hapis cezası da yolda. Bozdağ, konuyla ilgili 3 alternatif hazırladıklarını belirterek ''Bir yaptırım getirme durumu söz konusu. Hapis cezası ya da adli idari para cezası gibi durumda o zaman insanlar bu kurala uyma konusunda daha özenli davranırlar.'' dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin de açıklama yaptı.

Bir kişinin yerine başka birinin oy kullanmasının mümkün olmadığını söyleyen Bozdağ, 'Kimse kimsenin yerine Türkiye'de oy kullanamaz. Türkiye'nin seçimleri dünyanın en güvenilir seçimleridir. Kimse Türkiye'de seçime gölge düşüremez' diye konuştu.

KİRAYA ARTIŞ SINIRI UZAYACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Kiraların büyükşehirlerde ciddi manada yükseltildiğini görüyoruz. Bu ahlaki, insani değil. Bu fırsatçılığa yasal düzenlemelerle izin vermeyeceğiz" açıklaması yapmıştı. Nasıl bir yasal düzenleme yapılacak? Kira artışlardaki sınır düzenlemesi temmuz ayında sona erecek.

Bu süre uzatılacak. Bir yaptırım getirme durumu söz konusu. Hapis cezası ya da adli idari para cezası gibi durumda o zaman insanlar bu kurala uyma konusunda daha özenli davranırlar.

FAHİŞ KİRA ARTIŞINA HAPİS CEZASI YOLDA

Fahiş kira artışı yapanlara hapis cezası gündemde. Fahiş kira artışını önlemek için 3 alternatif hazırladık.