JPMorgan: Düşük volatilite hisse senetlerine yönelik riskleri maskeliyor

JPMorgan Chase stratejisti Marko Kolanovic'e göre, Wall Street'in popüler oynaklık ölçümününü anormal şekilde sakinliğe işaret etmesinin yatırımcımlar için sorun anlamına gelebileceğini söyledi.

Kolanovic yayınladığı yatırımcı notunda, Cboe Volatilite Endeksi'nin (VIX) düşmesinin hisse senedi piyasasının karşı karşıya olduğu riskleri doğru yansıtmaktan çok teknik bir hareket olduğunu savundu. VIX dün 17 puan seviyesindeydi ve geçtiğimiz hafta 2021 yılından bu yana ilk kez 16'ya inmişti.

Kolanovic, "Faiz artırımları, finansal şartlardaki sıkılaşma, makro risklerin seviyesi ve yüksek jeopolitik gerilimler dikkate alındığında VIX alışılmadık şekilde düşük. Bu piyasa dinamiği makro temel risk algılarını yapay şekilde bastırıyor. Bu anorma bir durum ve cari düşük VIX seviyelerinin uzun süre devam ettirilmesi muhtemel değil" dedi.