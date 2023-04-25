ECB’nin faizi 25 baz puan artırması bekleniyor

Avrupa Merkez Bankası'nın 4 Mayıs'ta yapılacak Yönetim Konseyi toplantısında faiz artırımına devam etmesi, ancak bunu daha yavaş bir hızla yapması bekleniyor.

Reuters tarafından yapılan ankete katılan 69 ekonomistten 57'sine göre ECB 4 Mayıs toplantısında faizi 25 baz puan artırarak yüzde 3,25'e çıkaracak. 12 ekonomist ise 50 baz puan artırım bekliyorlar.

Ancak 4 Mayıs'ta yapılacak artırım ECB'nin son faiz artırımı olmayacak.

Medyan tahmin ECB mevduat faizinin Haziran'da yüzde 3,50 seviyesinde tepe yapacağını gösteriyor. Ancak 68 ekonomistin 30'u yıl sonuna kadar faizin yüzde 3,75 veya daha yukarı gideceğini öngörmeye devam ediyorlar.