ECB üyesi Villeroy açıkladı: Faiz artırım sürecinin sonu yaklaşıyor

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin enflasyon ile mücadele için faiz artırımı konusunda hali hazırda alması gereken mesafenin "büyük bölümünü" kat ettiğini, bundan sonra faiz artırımına ihtiyacın sayı ve büyüklük olarak sınırlı olacağını söyledi.

"ÇEKİRDEK ENFLASYON ÜZERİNDEKİ BASKILAR AZALDI"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yıllık raporunu sunan Villeroy, bu raporda yaptığı değerlendirmede çekirdek enflasyon baskılarının azaldığına dair herhangi bir işaretin olmadığı ortamda ECB'nin para politikasını sıkılaştırmada haklı olduğunu savundu.

Villeroy, Le Figaro gazetesine yaptığı açıklamada da, "Faiz artırım yolculuğunun büyük bölümüne geride bıraktık. Bası ek faiz artırımlarına ihtiyaç olabilir, ancak bunlar sayı ve büyüklük olarak sınırlı olmalı" ifadelerini kullandı.