BlackRock gelişen piyasalar için iyimser

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, Çin ekonomisinin yeniden açılması ve gelişen piyasaların faiz artış döngüsünün sonuna gelinmesi nedeniyle kısa vadede gelişmiş piyasa varlıklarına kıyasla gelişen ülkelerin hisse ve tahvillerini beğeniyor.

Wei Li öncülüğündeki stratejistler, Fed'in daha az agresif olması ve dolarda düşüş beklentisinin de gelişmekte olan ülke varlıkları için destekleyici olduğunu belirtti.

Stratejistler "Gelişen ülke varlıkları şimdilik daha üstün görünüyor. Yükselen faizler gelişmiş ülke ekonomilerinde aktiviteyi yavaşlatırken gelişen ülkelerin ise belirgin şekilde dirençli kaldığını gördük" ifadesini kullandı. Gelişmiş ekonomilerin yapışkan enflasyon nedeniyle daha fazla faiz artırması gerektiği, gelişen ülkelerin ise daha dirençli olduğu vurgulandı.

PİYASALAR MAYIS'TAKİ FED TOPLANTISINA ODAKLANDI

Fed faiz artışı döngüsünde sona yaklaşırken gelişen ülke para birimlerinden oluşan endeksin yükseldiği hatırlatılarak bu ülke para birimlerinin zayıflama baskısından ayrışabileceği ifade edildi.

Güney Kore, Hindistan ve Brezilya gibi bazı ülkeler son toplantılarında faiz artışını durdurmuştu. Piyasalar şimdi Mayıs başındaki Fed toplantısında odaklanmış durumda. Toplantıda 25 baz puanlık artışı fiyatlanıyor.

Kurum, gelişen ülke hisse senetlerini ve Meksika gibi yüksek getirili gelişen ülke tahvillerini beğeniyor.

Bu sene MSCI Gelişen Ülke Hisse Senetlerinden oluşan endeks sadece yüzde 2 yükselerek küresel gösterge endeksin altında performans kaydetti.