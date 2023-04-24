Çin’in elektrik kurulu gücü ilk çeyrekte yüzde 9 arttı

Çin Ulusal Enerji İdaresi, ilk çeyrek elektrik kurulu güç ve yatırımlarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ilk çeyrekte kurulu güç geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 2 bin 623 gigavata ulaştı.

Söz konusu kurulu güç, güneş enerjisi santrallerinde yüzde 33,7 artışla 425,8 gigavata, rüzgar enerjisi santrallerinde yüzde 11,7 artışla 375,7 gigavata, hidroelektrik santrallerinde yüzde 5,4 artışla 415,4 gigavata, nükleer enerji santrallerinde yüzde 4,3 artışla 56,7 gigavata, termik santrallerde yüzde 3 artışla 1340 gigavata yükseldi.

Öte yandan ocak-mart döneminde 59 gigavat ilave kapasite devreye alındı. Kapasitedeki artış, güneşte 33,6, rüzgarda 10,4, nükleerde 1,19, termik santrallerde 8, hidroelektrikte 2,7 gigavat olurken, kalan kısım diğer kaynaklardan hesaplandı.

İlk çeyrekte enerji projelerine yönelik yatırımların tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,2 artışla yaklaşık 126,4 milyar yuan (18,3 milyar dolar), şebeke yatırımları da yüzde 7,5 artışla 66,8 milyar yuan (9,7 milyar dolar) oldu.